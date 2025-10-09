La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 9 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 2561

Posición 2. 3588

Posición 3. 9690

Posición 4. 1792

Posición 5. 9432

Posición 6. 2796

Posición 7. 9491

Posición 8. 5105

Posición 9. 9979

Posición 10. 9486

Posición 11. 7002

Posición 12. 2524

Posición 13. 8098

Posición 14. 1165

Posición 15. 1093

Posición 16. 7452

Posición 17. 9289

Posición 18. 5653

Posición 19. 5226

Posición 20. 9717

