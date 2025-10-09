Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 9 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 9 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 2561
Posición 2. 3588
Posición 3. 9690
Posición 4. 1792
Posición 5. 9432
Posición 6. 2796
Posición 7. 9491
Posición 8. 5105
Posición 9. 9979
Posición 10. 9486
Posición 11. 7002
Posición 12. 2524
Posición 13. 8098
Posición 14. 1165
Posición 15. 1093
Posición 16. 7452
Posición 17. 9289
Posición 18. 5653
Posición 19. 5226
Posición 20. 9717