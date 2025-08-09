Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 9 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 9 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 8377
Posición 2. 9109
Posición 3. 1327
Posición 4. 8093
Posición 5. 8281
Posición 6. 5965
Posición 7. 2827
Posición 8. 7384
Posición 9. 9839
Posición 10. 2816
Posición 11. 4933
Posición 12. 6367
Posición 13. 7865
Posición 14. 0334
Posición 15. 8785
Posición 16. 9109
Posición 17. 4494
Posición 18. 8728
Posición 19. 7761
Posición 20. 1450