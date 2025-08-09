La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 9 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 8377

Posición 2. 9109

Posición 3. 1327

Posición 4. 8093

Posición 5. 8281

Posición 6. 5965

Posición 7. 2827

Posición 8. 7384

Posición 9. 9839

Posición 10. 2816

Posición 11. 4933

Posición 12. 6367

Posición 13. 7865

Posición 14. 0334

Posición 15. 8785

Posición 16. 9109

Posición 17. 4494

Posición 18. 8728

Posición 19. 7761

Posición 20. 1450

