Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 8 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 8 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 0906
Posición 2. 8681
Posición 3. 1165
Posición 4. 7708
Posición 5. 3835
Posición 6. 6839
Posición 7. 4714
Posición 8. 3567
Posición 9. 6398
Posición 10. 0461
Posición 11. 0271
Posición 12. 4437
Posición 13. 9955
Posición 14. 7257
Posición 15. 4393
Posición 16. 5793
Posición 17. 0823
Posición 18. 6715
Posición 19. 6760
Posición 20. 0752
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 7142
Posición 2. 3551
Posición 3. 3828
Posición 4. 9944
Posición 5. 5588
Posición 6. 2052
Posición 7. 5183
Posición 8. 9720
Posición 9. 6912
Posición 10. 7666
Posición 11. 2241
Posición 12. 5031
Posición 13. 4824
Posición 14. 9622
Posición 15. 8122
Posición 16. 7845
Posición 17. 2883
Posición 18. 4685
Posición 19. 1212
Posición 20. 1772