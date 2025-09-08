La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 8 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 0906

Posición 2. 8681

Posición 3. 1165

Posición 4. 7708

Posición 5. 3835

Posición 6. 6839

Posición 7. 4714

Posición 8. 3567

Posición 9. 6398

Posición 10. 0461

Posición 11. 0271

Posición 12. 4437

Posición 13. 9955

Posición 14. 7257

Posición 15. 4393

Posición 16. 5793

Posición 17. 0823

Posición 18. 6715

Posición 19. 6760

Posición 20. 0752



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 7142

Posición 2. 3551

Posición 3. 3828

Posición 4. 9944

Posición 5. 5588

Posición 6. 2052

Posición 7. 5183

Posición 8. 9720

Posición 9. 6912

Posición 10. 7666

Posición 11. 2241

Posición 12. 5031

Posición 13. 4824

Posición 14. 9622

Posición 15. 8122

Posición 16. 7845

Posición 17. 2883

Posición 18. 4685

Posición 19. 1212

Posición 20. 1772

