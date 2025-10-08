Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 8 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 8 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 4582
Posición 2. 5999
Posición 3. 4597
Posición 4. 0688
Posición 5. 7781
Posición 6. 6499
Posición 7. 1011
Posición 8. 0875
Posición 9. 3202
Posición 10. 1619
Posición 11. 8201
Posición 12. 3809
Posición 13. 1340
Posición 14. 1884
Posición 15. 5304
Posición 16. 1926
Posición 17. 5337
Posición 18. 7863
Posición 19. 6274
Posición 20. 4753