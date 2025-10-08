La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 8 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 4582

Posición 2. 5999

Posición 3. 4597

Posición 4. 0688

Posición 5. 7781

Posición 6. 6499

Posición 7. 1011

Posición 8. 0875

Posición 9. 3202

Posición 10. 1619

Posición 11. 8201

Posición 12. 3809

Posición 13. 1340

Posición 14. 1884

Posición 15. 5304

Posición 16. 1926

Posición 17. 5337

Posición 18. 7863

Posición 19. 6274

Posición 20. 4753

