La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 8 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 0470

Posición 2. 0130

Posición 3. 3377

Posición 4. 2471

Posición 5. 1627

Posición 6. 9039

Posición 7. 4250

Posición 8. 2402

Posición 9. 0470

Posición 10. 0825

Posición 11. 7643

Posición 12. 7264

Posición 13. 8900

Posición 14. 4346

Posición 15. 9731

Posición 16. 9209

Posición 17. 2169

Posición 18. 6632

Posición 19. 7615

Posición 20. 8142

