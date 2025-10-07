Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 7 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 7 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 0216
Posición 2. 7697
Posición 3. 9808
Posición 4. 6916
Posición 5. 1796
Posición 6. 0074
Posición 7. 5017
Posición 8. 9599
Posición 9. 8789
Posición 10. 3152
Posición 11. 1446
Posición 12. 8626
Posición 13. 4285
Posición 14. 9069
Posición 15. 2498
Posición 16. 0869
Posición 17. 7359
Posición 18. 0889
Posición 19. 5161
Posición 20. 5570
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 4563
Posición 2. 4338
Posición 3. 2815
Posición 4. 0914
Posición 5. 4207
Posición 6. 7296
Posición 7. 1098
Posición 8. 1867
Posición 9. 9906
Posición 10. 5360
Posición 11. 7507
Posición 12. 0294
Posición 13. 0713
Posición 14. 9849
Posición 15. 4992
Posición 16. 0392
Posición 17. 0081
Posición 18. 2859
Posición 19. 7108
Posición 20. 9142