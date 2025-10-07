La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 7 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 0216

Posición 2. 7697

Posición 3. 9808

Posición 4. 6916

Posición 5. 1796

Posición 6. 0074

Posición 7. 5017

Posición 8. 9599

Posición 9. 8789

Posición 10. 3152

Posición 11. 1446

Posición 12. 8626

Posición 13. 4285

Posición 14. 9069

Posición 15. 2498

Posición 16. 0869

Posición 17. 7359

Posición 18. 0889

Posición 19. 5161

Posición 20. 5570



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 4563

Posición 2. 4338

Posición 3. 2815

Posición 4. 0914

Posición 5. 4207

Posición 6. 7296

Posición 7. 1098

Posición 8. 1867

Posición 9. 9906

Posición 10. 5360

Posición 11. 7507

Posición 12. 0294

Posición 13. 0713

Posición 14. 9849

Posición 15. 4992

Posición 16. 0392

Posición 17. 0081

Posición 18. 2859

Posición 19. 7108

Posición 20. 9142

