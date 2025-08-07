La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 7 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 1894

Posición 2. 1393

Posición 3. 6647

Posición 4. 9958

Posición 5. 5224

Posición 6. 5803

Posición 7. 2130

Posición 8. 0760

Posición 9. 1503

Posición 10. 6461

Posición 11. 8627

Posición 12. 6246

Posición 13. 3009

Posición 14. 6456

Posición 15. 9635

Posición 16. 1620

Posición 17. 6357

Posición 18. 5471

Posición 19. 0648

Posición 20. 1923

