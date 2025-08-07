Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 7 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 7 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 1894
Posición 2. 1393
Posición 3. 6647
Posición 4. 9958
Posición 5. 5224
Posición 6. 5803
Posición 7. 2130
Posición 8. 0760
Posición 9. 1503
Posición 10. 6461
Posición 11. 8627
Posición 12. 6246
Posición 13. 3009
Posición 14. 6456
Posición 15. 9635
Posición 16. 1620
Posición 17. 6357
Posición 18. 5471
Posición 19. 0648
Posición 20. 1923