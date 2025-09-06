Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 6 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 6 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 7252
Posición 2. 5007
Posición 3. 2909
Posición 4. 7117
Posición 5. 7130
Posición 6. 1328
Posición 7. 3823
Posición 8. 8474
Posición 9. 5249
Posición 10. 6427
Posición 11. 4092
Posición 12. 9166
Posición 13. 3279
Posición 14. 6357
Posición 15. 4377
Posición 16. 8812
Posición 17. 0159
Posición 18. 6945
Posición 19. 1350
Posición 20. 5318