La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 6 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 7252

Posición 2. 5007

Posición 3. 2909

Posición 4. 7117

Posición 5. 7130

Posición 6. 1328

Posición 7. 3823

Posición 8. 8474

Posición 9. 5249

Posición 10. 6427

Posición 11. 4092

Posición 12. 9166

Posición 13. 3279

Posición 14. 6357

Posición 15. 4377

Posición 16. 8812

Posición 17. 0159

Posición 18. 6945

Posición 19. 1350

Posición 20. 5318

