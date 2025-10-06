Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 6 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 6 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 6583
Posición 2. 4540
Posición 3. 8319
Posición 4. 7897
Posición 5. 4515
Posición 6. 7129
Posición 7. 0995
Posición 8. 4932
Posición 9. 4662
Posición 10. 5838
Posición 11. 8874
Posición 12. 8176
Posición 13. 4197
Posición 14. 2115
Posición 15. 1934
Posición 16. 9410
Posición 17. 7059
Posición 18. 2088
Posición 19. 1215
Posición 20. 5729