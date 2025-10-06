La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 6 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 6583

Posición 2. 4540

Posición 3. 8319

Posición 4. 7897

Posición 5. 4515

Posición 6. 7129

Posición 7. 0995

Posición 8. 4932

Posición 9. 4662

Posición 10. 5838

Posición 11. 8874

Posición 12. 8176

Posición 13. 4197

Posición 14. 2115

Posición 15. 1934

Posición 16. 9410

Posición 17. 7059

Posición 18. 2088

Posición 19. 1215

Posición 20. 5729

