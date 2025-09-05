La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 5 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 3288

Posición 2. 1459

Posición 3. 1758

Posición 4. 7742

Posición 5. 6481

Posición 6. 2370

Posición 7. 5273

Posición 8. 2935

Posición 9. 3506

Posición 10. 6702

Posición 11. 6743

Posición 12. 9597

Posición 13. 2030

Posición 14. 2448

Posición 15. 6098

Posición 16. 3395

Posición 17. 5659

Posición 18. 1068

Posición 19. 5108

Posición 20. 3363



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 0066

Posición 2. 4304

Posición 3. 8966

Posición 4. 0737

Posición 5. 5003

Posición 6. 3865

Posición 7. 4343

Posición 8. 3377

Posición 9. 2360

Posición 10. 1831

Posición 11. 1526

Posición 12. 4051

Posición 13. 2203

Posición 14. 2037

Posición 15. 6167

Posición 16. 4151

Posición 17. 0624

Posición 18. 7922

Posición 19. 5485

Posición 20. 4909



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 1330

Posición 2. 7987

Posición 3. 7691

Posición 4. 9999

Posición 5. 6558

Posición 6. 4214

Posición 7. 0269

Posición 8. 1136

Posición 9. 9247

Posición 10. 3969

Posición 11. 7171

Posición 12. 8803

Posición 13. 6664

Posición 14. 4774

Posición 15. 8978

Posición 16. 7367

Posición 17. 3256

Posición 18. 8566

Posición 19. 2868

Posición 20. 6785

