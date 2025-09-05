Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 5 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 5 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 3288
Posición 2. 1459
Posición 3. 1758
Posición 4. 7742
Posición 5. 6481
Posición 6. 2370
Posición 7. 5273
Posición 8. 2935
Posición 9. 3506
Posición 10. 6702
Posición 11. 6743
Posición 12. 9597
Posición 13. 2030
Posición 14. 2448
Posición 15. 6098
Posición 16. 3395
Posición 17. 5659
Posición 18. 1068
Posición 19. 5108
Posición 20. 3363
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 0066
Posición 2. 4304
Posición 3. 8966
Posición 4. 0737
Posición 5. 5003
Posición 6. 3865
Posición 7. 4343
Posición 8. 3377
Posición 9. 2360
Posición 10. 1831
Posición 11. 1526
Posición 12. 4051
Posición 13. 2203
Posición 14. 2037
Posición 15. 6167
Posición 16. 4151
Posición 17. 0624
Posición 18. 7922
Posición 19. 5485
Posición 20. 4909
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 1330
Posición 2. 7987
Posición 3. 7691
Posición 4. 9999
Posición 5. 6558
Posición 6. 4214
Posición 7. 0269
Posición 8. 1136
Posición 9. 9247
Posición 10. 3969
Posición 11. 7171
Posición 12. 8803
Posición 13. 6664
Posición 14. 4774
Posición 15. 8978
Posición 16. 7367
Posición 17. 3256
Posición 18. 8566
Posición 19. 2868
Posición 20. 6785