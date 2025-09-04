Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 4 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 4 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 6056
Posición 2. 5172
Posición 3. 2347
Posición 4. 7199
Posición 5. 7165
Posición 6. 0195
Posición 7. 2797
Posición 8. 2095
Posición 9. 1495
Posición 10. 1072
Posición 11. 2170
Posición 12. 7101
Posición 13. 7577
Posición 14. 3146
Posición 15. 2403
Posición 16. 3791
Posición 17. 9419
Posición 18. 4707
Posición 19. 4571
Posición 20. 9136
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 0902
Posición 2. 7848
Posición 3. 4536
Posición 4. 3702
Posición 5. 1405
Posición 6. 9825
Posición 7. 9500
Posición 8. 0626
Posición 9. 1629
Posición 10. 9507
Posición 11. 4592
Posición 12. 7485
Posición 13. 2138
Posición 14. 6720
Posición 15. 2537
Posición 16. 1422
Posición 17. 4154
Posición 18. 3740
Posición 19. 3372
Posición 20. 1070
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 6839
Posición 2. 9590
Posición 3. 0708
Posición 4. 5847
Posición 5. 4918
Posición 6. 6788
Posición 7. 7614
Posición 8. 7306
Posición 9. 0191
Posición 10. 1270
Posición 11. 6056
Posición 12. 9983
Posición 13. 1998
Posición 14. 9950
Posición 15. 7520
Posición 16. 4560
Posición 17. 1145
Posición 18. 6382
Posición 19. 4419
Posición 20. 6915
Vespertino
En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:
Posición 1. 9740
Posición 2. 5049
Posición 3. 9105
Posición 4. 4820
Posición 5. 6323
Posición 6. 6695
Posición 7. 0361
Posición 8. 7600
Posición 9. 8617
Posición 10. 6643
Posición 11. 4713
Posición 12. 3703
Posición 13. 8882
Posición 14. 8322
Posición 15. 0316
Posición 16. 1627
Posición 17. 6042
Posición 18. 1480
Posición 19. 9237
Posición 20. 0742