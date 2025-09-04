La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 4 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 6056

Posición 2. 5172

Posición 3. 2347

Posición 4. 7199

Posición 5. 7165

Posición 6. 0195

Posición 7. 2797

Posición 8. 2095

Posición 9. 1495

Posición 10. 1072

Posición 11. 2170

Posición 12. 7101

Posición 13. 7577

Posición 14. 3146

Posición 15. 2403

Posición 16. 3791

Posición 17. 9419

Posición 18. 4707

Posición 19. 4571

Posición 20. 9136



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 0902

Posición 2. 7848

Posición 3. 4536

Posición 4. 3702

Posición 5. 1405

Posición 6. 9825

Posición 7. 9500

Posición 8. 0626

Posición 9. 1629

Posición 10. 9507

Posición 11. 4592

Posición 12. 7485

Posición 13. 2138

Posición 14. 6720

Posición 15. 2537

Posición 16. 1422

Posición 17. 4154

Posición 18. 3740

Posición 19. 3372

Posición 20. 1070



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 6839

Posición 2. 9590

Posición 3. 0708

Posición 4. 5847

Posición 5. 4918

Posición 6. 6788

Posición 7. 7614

Posición 8. 7306

Posición 9. 0191

Posición 10. 1270

Posición 11. 6056

Posición 12. 9983

Posición 13. 1998

Posición 14. 9950

Posición 15. 7520

Posición 16. 4560

Posición 17. 1145

Posición 18. 6382

Posición 19. 4419

Posición 20. 6915



Vespertino

En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:

Posición 1. 9740

Posición 2. 5049

Posición 3. 9105

Posición 4. 4820

Posición 5. 6323

Posición 6. 6695

Posición 7. 0361

Posición 8. 7600

Posición 9. 8617

Posición 10. 6643

Posición 11. 4713

Posición 12. 3703

Posición 13. 8882

Posición 14. 8322

Posición 15. 0316

Posición 16. 1627

Posición 17. 6042

Posición 18. 1480

Posición 19. 9237

Posición 20. 0742

