Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 4 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 4 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 4004
Posición 2. 0059
Posición 3. 6076
Posición 4. 2966
Posición 5. 9880
Posición 6. 7659
Posición 7. 3485
Posición 8. 4467
Posición 9. 3989
Posición 10. 9878
Posición 11. 2539
Posición 12. 0101
Posición 13. 0295
Posición 14. 1105
Posición 15. 6644
Posición 16. 4950
Posición 17. 2112
Posición 18. 9208
Posición 19. 3241
Posición 20. 6712