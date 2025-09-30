La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 30 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 5272

Posición 2. 9073

Posición 3. 9804

Posición 4. 0814

Posición 5. 3702

Posición 6. 1283

Posición 7. 7705

Posición 8. 5925

Posición 9. 6609

Posición 10. 5719

Posición 11. 9475

Posición 12. 7335

Posición 13. 2950

Posición 14. 5220

Posición 15. 2306

Posición 16. 6225

Posición 17. 9154

Posición 18. 5167

Posición 19. 9740

Posición 20. 8459

