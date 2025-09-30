Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 30 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 30 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 5272
Posición 2. 9073
Posición 3. 9804
Posición 4. 0814
Posición 5. 3702
Posición 6. 1283
Posición 7. 7705
Posición 8. 5925
Posición 9. 6609
Posición 10. 5719
Posición 11. 9475
Posición 12. 7335
Posición 13. 2950
Posición 14. 5220
Posición 15. 2306
Posición 16. 6225
Posición 17. 9154
Posición 18. 5167
Posición 19. 9740
Posición 20. 8459