Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 30 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 30 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 3360
Posición 2. 2614
Posición 3. 0452
Posición 4. 1835
Posición 5. 8213
Posición 6. 2003
Posición 7. 5798
Posición 8. 3593
Posición 9. 3827
Posición 10. 0414
Posición 11. 5807
Posición 12. 6388
Posición 13. 8615
Posición 14. 7380
Posición 15. 2714
Posición 16. 2445
Posición 17. 0159
Posición 18. 5151
Posición 19. 8781
Posición 20. 5284