Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 30 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 30 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 2519
Posición 2. 9038
Posición 3. 9791
Posición 4. 9681
Posición 5. 9072
Posición 6. 2538
Posición 7. 7633
Posición 8. 9855
Posición 9. 4865
Posición 10. 0176
Posición 11. 6633
Posición 12. 0631
Posición 13. 3719
Posición 14. 9225
Posición 15. 6486
Posición 16. 8166
Posición 17. 4958
Posición 18. 3401
Posición 19. 4009
Posición 20. 7665