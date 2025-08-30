La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 30 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 2519

Posición 2. 9038

Posición 3. 9791

Posición 4. 9681

Posición 5. 9072

Posición 6. 2538

Posición 7. 7633

Posición 8. 9855

Posición 9. 4865

Posición 10. 0176

Posición 11. 6633

Posición 12. 0631

Posición 13. 3719

Posición 14. 9225

Posición 15. 6486

Posición 16. 8166

Posición 17. 4958

Posición 18. 3401

Posición 19. 4009

Posición 20. 7665

