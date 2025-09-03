Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 3 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 3 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 4829
Posición 2. 5084
Posición 3. 7198
Posición 4. 6870
Posición 5. 6114
Posición 6. 9731
Posición 7. 2493
Posición 8. 3954
Posición 9. 8583
Posición 10. 9061
Posición 11. 3337
Posición 12. 2235
Posición 13. 9318
Posición 14. 5756
Posición 15. 2676
Posición 16. 3557
Posición 17. 1930
Posición 18. 4726
Posición 19. 6173
Posición 20. 1439
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 9465
Posición 2. 4850
Posición 3. 6742
Posición 4. 5334
Posición 5. 7060
Posición 6. 0081
Posición 7. 6993
Posición 8. 1781
Posición 9. 3809
Posición 10. 1474
Posición 11. 9327
Posición 12. 7211
Posición 13. 8374
Posición 14. 9254
Posición 15. 1783
Posición 16. 5518
Posición 17. 7127
Posición 18. 6719
Posición 19. 0277
Posición 20. 3438