La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 3 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 6075

Posición 2. 4344

Posición 3. 2257

Posición 4. 3810

Posición 5. 1706

Posición 6. 6595

Posición 7. 0873

Posición 8. 8658

Posición 9. 2336

Posición 10. 1813

Posición 11. 1671

Posición 12. 3024

Posición 13. 8827

Posición 14. 9408

Posición 15. 6353

Posición 16. 8670

Posición 17. 9403

Posición 18. 9827

Posición 19. 4016

Posición 20. 4819

