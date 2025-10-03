Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 3 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 3 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 6075
Posición 2. 4344
Posición 3. 2257
Posición 4. 3810
Posición 5. 1706
Posición 6. 6595
Posición 7. 0873
Posición 8. 8658
Posición 9. 2336
Posición 10. 1813
Posición 11. 1671
Posición 12. 3024
Posición 13. 8827
Posición 14. 9408
Posición 15. 6353
Posición 16. 8670
Posición 17. 9403
Posición 18. 9827
Posición 19. 4016
Posición 20. 4819