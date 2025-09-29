Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 29 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 29 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 3357
Posición 2. 6365
Posición 3. 9465
Posición 4. 2366
Posición 5. 4928
Posición 6. 7979
Posición 7. 6561
Posición 8. 3935
Posición 9. 2340
Posición 10. 1339
Posición 11. 2119
Posición 12. 1788
Posición 13. 5357
Posición 14. 3398
Posición 15. 1572
Posición 16. 2770
Posición 17. 5483
Posición 18. 4094
Posición 19. 8005
Posición 20. 0380
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 4899
Posición 2. 6767
Posición 3. 5082
Posición 4. 5344
Posición 5. 9449
Posición 6. 7544
Posición 7. 7431
Posición 8. 8900
Posición 9. 3824
Posición 10. 1695
Posición 11. 5114
Posición 12. 4253
Posición 13. 0766
Posición 14. 3881
Posición 15. 1294
Posición 16. 6169
Posición 17. 7622
Posición 18. 5948
Posición 19. 5471
Posición 20. 9714