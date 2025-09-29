La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 29 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 3357

Posición 2. 6365

Posición 3. 9465

Posición 4. 2366

Posición 5. 4928

Posición 6. 7979

Posición 7. 6561

Posición 8. 3935

Posición 9. 2340

Posición 10. 1339

Posición 11. 2119

Posición 12. 1788

Posición 13. 5357

Posición 14. 3398

Posición 15. 1572

Posición 16. 2770

Posición 17. 5483

Posición 18. 4094

Posición 19. 8005

Posición 20. 0380



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 4899

Posición 2. 6767

Posición 3. 5082

Posición 4. 5344

Posición 5. 9449

Posición 6. 7544

Posición 7. 7431

Posición 8. 8900

Posición 9. 3824

Posición 10. 1695

Posición 11. 5114

Posición 12. 4253

Posición 13. 0766

Posición 14. 3881

Posición 15. 1294

Posición 16. 6169

Posición 17. 7622

Posición 18. 5948

Posición 19. 5471

Posición 20. 9714

