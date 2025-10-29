Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 29 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 29 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 1435
Posición 2. 5684
Posición 3. 0237
Posición 4. 7715
Posición 5. 2476
Posición 6. 4357
Posición 7. 9858
Posición 8. 6025
Posición 9. 8212
Posición 10. 5449
Posición 11. 4855
Posición 12. 7603
Posición 13. 2184
Posición 14. 7372
Posición 15. 0268
Posición 16. 9264
Posición 17. 6687
Posición 18. 6219
Posición 19. 9669
Posición 20. 3811