La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 29 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 0008

Posición 2. 3373

Posición 3. 1335

Posición 4. 4361

Posición 5. 7987

Posición 6. 3986

Posición 7. 4984

Posición 8. 7393

Posición 9. 6626

Posición 10. 5102

Posición 11. 8569

Posición 12. 3435

Posición 13. 2233

Posición 14. 5715

Posición 15. 5048

Posición 16. 8914

Posición 17. 7355

Posición 18. 3604

Posición 19. 2833

Posición 20. 1210

