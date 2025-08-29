Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 29 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 29 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 0008
Posición 2. 3373
Posición 3. 1335
Posición 4. 4361
Posición 5. 7987
Posición 6. 3986
Posición 7. 4984
Posición 8. 7393
Posición 9. 6626
Posición 10. 5102
Posición 11. 8569
Posición 12. 3435
Posición 13. 2233
Posición 14. 5715
Posición 15. 5048
Posición 16. 8914
Posición 17. 7355
Posición 18. 3604
Posición 19. 2833
Posición 20. 1210