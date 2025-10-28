La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 28 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 2579

Posición 2. 1949

Posición 3. 4728

Posición 4. 5095

Posición 5. 1337

Posición 6. 2187

Posición 7. 5250

Posición 8. 3951

Posición 9. 5645

Posición 10. 7661

Posición 11. 7689

Posición 12. 1130

Posición 13. 0910

Posición 14. 6637

Posición 15. 7256

Posición 16. 4828

Posición 17. 1769

Posición 18. 3671

Posición 19. 8283

Posición 20. 2684

