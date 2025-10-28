Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 28 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 28 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 2579
Posición 2. 1949
Posición 3. 4728
Posición 4. 5095
Posición 5. 1337
Posición 6. 2187
Posición 7. 5250
Posición 8. 3951
Posición 9. 5645
Posición 10. 7661
Posición 11. 7689
Posición 12. 1130
Posición 13. 0910
Posición 14. 6637
Posición 15. 7256
Posición 16. 4828
Posición 17. 1769
Posición 18. 3671
Posición 19. 8283
Posición 20. 2684