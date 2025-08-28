La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 28 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 3337

Posición 2. 9538

Posición 3. 3156

Posición 4. 1614

Posición 5. 7545

Posición 6. 7511

Posición 7. 8808

Posición 8. 5284

Posición 9. 6492

Posición 10. 0056

Posición 11. 5517

Posición 12. 0773

Posición 13. 4139

Posición 14. 9508

Posición 15. 0811

Posición 16. 6557

Posición 17. 5749

Posición 18. 6397

Posición 19. 7421

Posición 20. 7381



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 5460

Posición 2. 4605

Posición 3. 1206

Posición 4. 9538

Posición 5. 6641

Posición 6. 8023

Posición 7. 9464

Posición 8. 9928

Posición 9. 1014

Posición 10. 3591

Posición 11. 2730

Posición 12. 6000

Posición 13. 7907

Posición 14. 1921

Posición 15. 3967

Posición 16. 4052

Posición 17. 4815

Posición 18. 6671

Posición 19. 3467

Posición 20. 1390

