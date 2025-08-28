Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 28 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 28 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 3337
Posición 2. 9538
Posición 3. 3156
Posición 4. 1614
Posición 5. 7545
Posición 6. 7511
Posición 7. 8808
Posición 8. 5284
Posición 9. 6492
Posición 10. 0056
Posición 11. 5517
Posición 12. 0773
Posición 13. 4139
Posición 14. 9508
Posición 15. 0811
Posición 16. 6557
Posición 17. 5749
Posición 18. 6397
Posición 19. 7421
Posición 20. 7381
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 5460
Posición 2. 4605
Posición 3. 1206
Posición 4. 9538
Posición 5. 6641
Posición 6. 8023
Posición 7. 9464
Posición 8. 9928
Posición 9. 1014
Posición 10. 3591
Posición 11. 2730
Posición 12. 6000
Posición 13. 7907
Posición 14. 1921
Posición 15. 3967
Posición 16. 4052
Posición 17. 4815
Posición 18. 6671
Posición 19. 3467
Posición 20. 1390