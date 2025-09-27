Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 27 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 27 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 3869
Posición 2. 0848
Posición 3. 9592
Posición 4. 0509
Posición 5. 4983
Posición 6. 6795
Posición 7. 1426
Posición 8. 0733
Posición 9. 9236
Posición 10. 6082
Posición 11. 4767
Posición 12. 1149
Posición 13. 8157
Posición 14. 2794
Posición 15. 5606
Posición 16. 7044
Posición 17. 0479
Posición 18. 4131
Posición 19. 8383
Posición 20. 7284
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 5477
Posición 2. 7477
Posición 3. 9172
Posición 4. 3624
Posición 5. 9812
Posición 6. 6218
Posición 7. 3908
Posición 8. 8095
Posición 9. 3723
Posición 10. 2602
Posición 11. 6652
Posición 12. 9183
Posición 13. 5481
Posición 14. 6776
Posición 15. 3335
Posición 16. 8649
Posición 17. 0286
Posición 18. 7319
Posición 19. 9294
Posición 20. 5731