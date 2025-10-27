La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 27 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 9862

Posición 2. 7180

Posición 3. 5788

Posición 4. 1568

Posición 5. 0094

Posición 6. 2301

Posición 7. 9740

Posición 8. 7019

Posición 9. 6051

Posición 10. 9612

Posición 11. 9879

Posición 12. 2682

Posición 13. 6224

Posición 14. 0787

Posición 15. 3729

Posición 16. 9943

Posición 17. 1561

Posición 18. 3096

Posición 19. 5726

Posición 20. 3497



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 7974

Posición 2. 6299

Posición 3. 3553

Posición 4. 2229

Posición 5. 8828

Posición 6. 7295

Posición 7. 6757

Posición 8. 1350

Posición 9. 9198

Posición 10. 7681

Posición 11. 3209

Posición 12. 6221

Posición 13. 4091

Posición 14. 9909

Posición 15. 1155

Posición 16. 3541

Posición 17. 5215

Posición 18. 1146

Posición 19. 8246

Posición 20. 6497

