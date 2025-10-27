Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 27 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 27 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 9862
Posición 2. 7180
Posición 3. 5788
Posición 4. 1568
Posición 5. 0094
Posición 6. 2301
Posición 7. 9740
Posición 8. 7019
Posición 9. 6051
Posición 10. 9612
Posición 11. 9879
Posición 12. 2682
Posición 13. 6224
Posición 14. 0787
Posición 15. 3729
Posición 16. 9943
Posición 17. 1561
Posición 18. 3096
Posición 19. 5726
Posición 20. 3497
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 7974
Posición 2. 6299
Posición 3. 3553
Posición 4. 2229
Posición 5. 8828
Posición 6. 7295
Posición 7. 6757
Posición 8. 1350
Posición 9. 9198
Posición 10. 7681
Posición 11. 3209
Posición 12. 6221
Posición 13. 4091
Posición 14. 9909
Posición 15. 1155
Posición 16. 3541
Posición 17. 5215
Posición 18. 1146
Posición 19. 8246
Posición 20. 6497