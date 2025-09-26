La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 26 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 0270

Posición 2. 3112

Posición 3. 0139

Posición 4. 9562

Posición 5. 1037

Posición 6. 4934

Posición 7. 6267

Posición 8. 0731

Posición 9. 8933

Posición 10. 8174

Posición 11. 6909

Posición 12. 8446

Posición 13. 9748

Posición 14. 6803

Posición 15. 0040

Posición 16. 7226

Posición 17. 8468

Posición 18. 6432

Posición 19. 0641

Posición 20. 6441



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 6752

Posición 2. 3711

Posición 3. 4089

Posición 4. 6261

Posición 5. 7134

Posición 6. 1138

Posición 7. 8925

Posición 8. 0805

Posición 9. 0909

Posición 10. 5606

Posición 11. 9005

Posición 12. 5491

Posición 13. 1183

Posición 14. 1917

Posición 15. 5737

Posición 16. 3170

Posición 17. 0893

Posición 18. 8127

Posición 19. 9377

Posición 20. 5781

