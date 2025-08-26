Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 26 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 26 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 4029
Posición 2. 2992
Posición 3. 0973
Posición 4. 6272
Posición 5. 2998
Posición 6. 5275
Posición 7. 5284
Posición 8. 1596
Posición 9. 2824
Posición 10. 9092
Posición 11. 0409
Posición 12. 9257
Posición 13. 4437
Posición 14. 3633
Posición 15. 8088
Posición 16. 8253
Posición 17. 5229
Posición 18. 2060
Posición 19. 3560
Posición 20. 5007
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 4597
Posición 2. 8859
Posición 3. 8527
Posición 4. 9837
Posición 5. 5823
Posición 6. 7661
Posición 7. 3571
Posición 8. 2375
Posición 9. 7596
Posición 10. 6295
Posición 11. 0336
Posición 12. 3942
Posición 13. 0299
Posición 14. 2504
Posición 15. 2996
Posición 16. 7678
Posición 17. 2942
Posición 18. 5249
Posición 19. 7633
Posición 20. 8922