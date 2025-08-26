La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 26 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 4029

Posición 2. 2992

Posición 3. 0973

Posición 4. 6272

Posición 5. 2998

Posición 6. 5275

Posición 7. 5284

Posición 8. 1596

Posición 9. 2824

Posición 10. 9092

Posición 11. 0409

Posición 12. 9257

Posición 13. 4437

Posición 14. 3633

Posición 15. 8088

Posición 16. 8253

Posición 17. 5229

Posición 18. 2060

Posición 19. 3560

Posición 20. 5007



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 4597

Posición 2. 8859

Posición 3. 8527

Posición 4. 9837

Posición 5. 5823

Posición 6. 7661

Posición 7. 3571

Posición 8. 2375

Posición 9. 7596

Posición 10. 6295

Posición 11. 0336

Posición 12. 3942

Posición 13. 0299

Posición 14. 2504

Posición 15. 2996

Posición 16. 7678

Posición 17. 2942

Posición 18. 5249

Posición 19. 7633

Posición 20. 8922

