La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 25 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 8371

Posición 2. 9835

Posición 3. 8337

Posición 4. 4271

Posición 5. 5637

Posición 6. 4684

Posición 7. 5544

Posición 8. 1702

Posición 9. 8409

Posición 10. 8353

Posición 11. 3144

Posición 12. 5664

Posición 13. 1545

Posición 14. 6195

Posición 15. 3308

Posición 16. 1598

Posición 17. 7648

Posición 18. 5622

Posición 19. 8692

Posición 20. 2407

