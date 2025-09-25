Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 25 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 25 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 8371
Posición 2. 9835
Posición 3. 8337
Posición 4. 4271
Posición 5. 5637
Posición 6. 4684
Posición 7. 5544
Posición 8. 1702
Posición 9. 8409
Posición 10. 8353
Posición 11. 3144
Posición 12. 5664
Posición 13. 1545
Posición 14. 6195
Posición 15. 3308
Posición 16. 1598
Posición 17. 7648
Posición 18. 5622
Posición 19. 8692
Posición 20. 2407