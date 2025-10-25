Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 25 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 25 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 5562
Posición 2. 2845
Posición 3. 1003
Posición 4. 9496
Posición 5. 4622
Posición 6. 9200
Posición 7. 1018
Posición 8. 2432
Posición 9. 3884
Posición 10. 5581
Posición 11. 1608
Posición 12. 4879
Posición 13. 6239
Posición 14. 0047
Posición 15. 1780
Posición 16. 3063
Posición 17. 6867
Posición 18. 1048
Posición 19. 1489
Posición 20. 8812
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 0388
Posición 2. 2508
Posición 3. 8047
Posición 4. 6380
Posición 5. 1209
Posición 6. 5979
Posición 7. 9621
Posición 8. 1682
Posición 9. 5556
Posición 10. 5738
Posición 11. 7270
Posición 12. 5173
Posición 13. 7701
Posición 14. 0789
Posición 15. 7577
Posición 16. 4420
Posición 17. 8048
Posición 18. 2308
Posición 19. 8004
Posición 20. 1039