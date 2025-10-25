La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 25 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 5562

Posición 2. 2845

Posición 3. 1003

Posición 4. 9496

Posición 5. 4622

Posición 6. 9200

Posición 7. 1018

Posición 8. 2432

Posición 9. 3884

Posición 10. 5581

Posición 11. 1608

Posición 12. 4879

Posición 13. 6239

Posición 14. 0047

Posición 15. 1780

Posición 16. 3063

Posición 17. 6867

Posición 18. 1048

Posición 19. 1489

Posición 20. 8812



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 0388

Posición 2. 2508

Posición 3. 8047

Posición 4. 6380

Posición 5. 1209

Posición 6. 5979

Posición 7. 9621

Posición 8. 1682

Posición 9. 5556

Posición 10. 5738

Posición 11. 7270

Posición 12. 5173

Posición 13. 7701

Posición 14. 0789

Posición 15. 7577

Posición 16. 4420

Posición 17. 8048

Posición 18. 2308

Posición 19. 8004

Posición 20. 1039

