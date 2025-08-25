Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 25 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 25 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 2332
Posición 2. 5273
Posición 3. 2729
Posición 4. 0599
Posición 5. 8306
Posición 6. 2903
Posición 7. 6930
Posición 8. 9163
Posición 9. 6347
Posición 10. 1307
Posición 11. 0964
Posición 12. 2665
Posición 13. 4638
Posición 14. 4386
Posición 15. 9409
Posición 16. 7010
Posición 17. 7359
Posición 18. 8301
Posición 19. 0682
Posición 20. 0484
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 1592
Posición 2. 5362
Posición 3. 8045
Posición 4. 9867
Posición 5. 1339
Posición 6. 7572
Posición 7. 8064
Posición 8. 3363
Posición 9. 1188
Posición 10. 3707
Posición 11. 5003
Posición 12. 3937
Posición 13. 0711
Posición 14. 7325
Posición 15. 9535
Posición 16. 1365
Posición 17. 8660
Posición 18. 8056
Posición 19. 5458
Posición 20. 6833
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 2035
Posición 2. 9559
Posición 3. 1818
Posición 4. 2545
Posición 5. 1067
Posición 6. 9512
Posición 7. 6998
Posición 8. 1340
Posición 9. 6311
Posición 10. 9049
Posición 11. 0672
Posición 12. 8351
Posición 13. 1641
Posición 14. 8627
Posición 15. 7723
Posición 16. 6497
Posición 17. 2413
Posición 18. 4771
Posición 19. 0054
Posición 20. 3691