La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 24 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 4172

Posición 2. 0495

Posición 3. 1305

Posición 4. 9154

Posición 5. 3065

Posición 6. 7965

Posición 7. 9383

Posición 8. 1687

Posición 9. 8006

Posición 10. 6447

Posición 11. 0304

Posición 12. 9097

Posición 13. 0177

Posición 14. 2547

Posición 15. 1906

Posición 16. 9004

Posición 17. 8576

Posición 18. 3459

Posición 19. 8158

Posición 20. 7998

