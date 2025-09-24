Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 24 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 24 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 4172
Posición 2. 0495
Posición 3. 1305
Posición 4. 9154
Posición 5. 3065
Posición 6. 7965
Posición 7. 9383
Posición 8. 1687
Posición 9. 8006
Posición 10. 6447
Posición 11. 0304
Posición 12. 9097
Posición 13. 0177
Posición 14. 2547
Posición 15. 1906
Posición 16. 9004
Posición 17. 8576
Posición 18. 3459
Posición 19. 8158
Posición 20. 7998