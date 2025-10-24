La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 24 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 5561

Posición 2. 5874

Posición 3. 9108

Posición 4. 4692

Posición 5. 8279

Posición 6. 7028

Posición 7. 4782

Posición 8. 0141

Posición 9. 6571

Posición 10. 9628

Posición 11. 5449

Posición 12. 8333

Posición 13. 2306

Posición 14. 8257

Posición 15. 7626

Posición 16. 3530

Posición 17. 4710

Posición 18. 5318

Posición 19. 4210

Posición 20. 9792



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 8073

Posición 2. 5494

Posición 3. 3797

Posición 4. 7933

Posición 5. 4667

Posición 6. 4170

Posición 7. 5513

Posición 8. 3987

Posición 9. 7338

Posición 10. 7661

Posición 11. 6091

Posición 12. 7044

Posición 13. 8023

Posición 14. 1860

Posición 15. 3659

Posición 16. 7758

Posición 17. 7226

Posición 18. 0462

Posición 19. 3604

Posición 20. 6171

