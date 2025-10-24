Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 24 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 24 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 5561
Posición 2. 5874
Posición 3. 9108
Posición 4. 4692
Posición 5. 8279
Posición 6. 7028
Posición 7. 4782
Posición 8. 0141
Posición 9. 6571
Posición 10. 9628
Posición 11. 5449
Posición 12. 8333
Posición 13. 2306
Posición 14. 8257
Posición 15. 7626
Posición 16. 3530
Posición 17. 4710
Posición 18. 5318
Posición 19. 4210
Posición 20. 9792
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 8073
Posición 2. 5494
Posición 3. 3797
Posición 4. 7933
Posición 5. 4667
Posición 6. 4170
Posición 7. 5513
Posición 8. 3987
Posición 9. 7338
Posición 10. 7661
Posición 11. 6091
Posición 12. 7044
Posición 13. 8023
Posición 14. 1860
Posición 15. 3659
Posición 16. 7758
Posición 17. 7226
Posición 18. 0462
Posición 19. 3604
Posición 20. 6171