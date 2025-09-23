La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 23 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 2715

Posición 2. 6439

Posición 3. 6921

Posición 4. 2718

Posición 5. 8733

Posición 6. 4536

Posición 7. 8249

Posición 8. 2814

Posición 9. 4058

Posición 10. 1758

Posición 11. 1753

Posición 12. 1302

Posición 13. 5574

Posición 14. 1681

Posición 15. 4839

Posición 16. 0590

Posición 17. 1220

Posición 18. 6532

Posición 19. 2714

Posición 20. 8705



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 6444

Posición 2. 7985

Posición 3. 8416

Posición 4. 8669

Posición 5. 6814

Posición 6. 8654

Posición 7. 9799

Posición 8. 0272

Posición 9. 3392

Posición 10. 0852

Posición 11. 8773

Posición 12. 9430

Posición 13. 0817

Posición 14. 5260

Posición 15. 9827

Posición 16. 0490

Posición 17. 1290

Posición 18. 8567

Posición 19. 5905

Posición 20. 6208

