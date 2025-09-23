Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 23 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 23 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 2715
Posición 2. 6439
Posición 3. 6921
Posición 4. 2718
Posición 5. 8733
Posición 6. 4536
Posición 7. 8249
Posición 8. 2814
Posición 9. 4058
Posición 10. 1758
Posición 11. 1753
Posición 12. 1302
Posición 13. 5574
Posición 14. 1681
Posición 15. 4839
Posición 16. 0590
Posición 17. 1220
Posición 18. 6532
Posición 19. 2714
Posición 20. 8705
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 6444
Posición 2. 7985
Posición 3. 8416
Posición 4. 8669
Posición 5. 6814
Posición 6. 8654
Posición 7. 9799
Posición 8. 0272
Posición 9. 3392
Posición 10. 0852
Posición 11. 8773
Posición 12. 9430
Posición 13. 0817
Posición 14. 5260
Posición 15. 9827
Posición 16. 0490
Posición 17. 1290
Posición 18. 8567
Posición 19. 5905
Posición 20. 6208