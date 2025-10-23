La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 23 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 3167

Posición 2. 3833

Posición 3. 0673

Posición 4. 7876

Posición 5. 4845

Posición 6. 2296

Posición 7. 3426

Posición 8. 4808

Posición 9. 5490

Posición 10. 5089

Posición 11. 0501

Posición 12. 4695

Posición 13. 2316

Posición 14. 9037

Posición 15. 7178

Posición 16. 9083

Posición 17. 8463

Posición 18. 2258

Posición 19. 4181

Posición 20. 0007



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 4965

Posición 2. 4003

Posición 3. 6335

Posición 4. 5947

Posición 5. 4730

Posición 6. 7565

Posición 7. 5901

Posición 8. 4270

Posición 9. 9702

Posición 10. 4337

Posición 11. 4818

Posición 12. 0938

Posición 13. 7631

Posición 14. 4146

Posición 15. 3607

Posición 16. 1586

Posición 17. 6092

Posición 18. 5789

Posición 19. 4939

Posición 20. 6513



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 5439

Posición 2. 5741

Posición 3. 5820

Posición 4. 1106

Posición 5. 6477

Posición 6. 8235

Posición 7. 7809

Posición 8. 8180

Posición 9. 4418

Posición 10. 1981

Posición 11. 3028

Posición 12. 7245

Posición 13. 3514

Posición 14. 3570

Posición 15. 3561

Posición 16. 1172

Posición 17. 8552

Posición 18. 8917

Posición 19. 6510

Posición 20. 7574

