Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 23 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 23 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 3167
Posición 2. 3833
Posición 3. 0673
Posición 4. 7876
Posición 5. 4845
Posición 6. 2296
Posición 7. 3426
Posición 8. 4808
Posición 9. 5490
Posición 10. 5089
Posición 11. 0501
Posición 12. 4695
Posición 13. 2316
Posición 14. 9037
Posición 15. 7178
Posición 16. 9083
Posición 17. 8463
Posición 18. 2258
Posición 19. 4181
Posición 20. 0007
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 4965
Posición 2. 4003
Posición 3. 6335
Posición 4. 5947
Posición 5. 4730
Posición 6. 7565
Posición 7. 5901
Posición 8. 4270
Posición 9. 9702
Posición 10. 4337
Posición 11. 4818
Posición 12. 0938
Posición 13. 7631
Posición 14. 4146
Posición 15. 3607
Posición 16. 1586
Posición 17. 6092
Posición 18. 5789
Posición 19. 4939
Posición 20. 6513
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 5439
Posición 2. 5741
Posición 3. 5820
Posición 4. 1106
Posición 5. 6477
Posición 6. 8235
Posición 7. 7809
Posición 8. 8180
Posición 9. 4418
Posición 10. 1981
Posición 11. 3028
Posición 12. 7245
Posición 13. 3514
Posición 14. 3570
Posición 15. 3561
Posición 16. 1172
Posición 17. 8552
Posición 18. 8917
Posición 19. 6510
Posición 20. 7574