Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 23 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 23 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 8447
Posición 2. 1030
Posición 3. 7965
Posición 4. 9140
Posición 5. 4298
Posición 6. 3785
Posición 7. 7954
Posición 8. 0286
Posición 9. 8139
Posición 10. 1503
Posición 11. 6899
Posición 12. 2731
Posición 13. 5915
Posición 14. 9554
Posición 15. 6258
Posición 16. 1763
Posición 17. 6615
Posición 18. 1391
Posición 19. 0481
Posición 20. 8741
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 8301
Posición 2. 7301
Posición 3. 4193
Posición 4. 9809
Posición 5. 8318
Posición 6. 1372
Posición 7. 0100
Posición 8. 8196
Posición 9. 2053
Posición 10. 8510
Posición 11. 8175
Posición 12. 9025
Posición 13. 3510
Posición 14. 2965
Posición 15. 4233
Posición 16. 0323
Posición 17. 0628
Posición 18. 0519
Posición 19. 4582
Posición 20. 4543
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 3258
Posición 2. 7253
Posición 3. 5683
Posición 4. 8190
Posición 5. 0275
Posición 6. 5197
Posición 7. 5568
Posición 8. 0332
Posición 9. 8683
Posición 10. 1266
Posición 11. 9003
Posición 12. 7211
Posición 13. 7591
Posición 14. 6362
Posición 15. 3812
Posición 16. 9558
Posición 17. 8223
Posición 18. 4132
Posición 19. 0580
Posición 20. 5736
Vespertino
En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:
Posición 1. 2161
Posición 2. 7198
Posición 3. 1074
Posición 4. 4397
Posición 5. 5141
Posición 6. 9390
Posición 7. 1927
Posición 8. 3470
Posición 9. 6300
Posición 10. 6382
Posición 11. 4193
Posición 12. 2541
Posición 13. 7327
Posición 14. 4941
Posición 15. 5173
Posición 16. 0763
Posición 17. 3828
Posición 18. 1626
Posición 19. 4803
Posición 20. 2217
Nocturno
En este día los números que salieron en el sorteo Nocturno fueron los siguientes:
Posición 1. 1673
Posición 2. 2654
Posición 3. 3048
Posición 4. 2231
Posición 5. 8255
Posición 6. 9213
Posición 7. 7853
Posición 8. 1167
Posición 9. 1350
Posición 10. 2120
Posición 11. 6485
Posición 12. 5437
Posición 13. 4646
Posición 14. 5420
Posición 15. 3757
Posición 16. 9631
Posición 17. 0980
Posición 18. 0972
Posición 19. 6719
Posición 20. 2719
La turista
En este día los números que salieron en el sorteo La turista fueron los siguientes:
Posición 1. 3139
Posición 2. 2744
Posición 3. 3285
Posición 4. 8366
Posición 5. 4554
Posición 6. 7109
Posición 7. 7262
Posición 8. 6406
Posición 9. 5945
Posición 10. 0543
Posición 11. 8810
Posición 12. 3348
Posición 13. 7433
Posición 14. 4363
Posición 15. 0084
Posición 16. 8756
Posición 17. 2224
Posición 18. 2408
Posición 19. 2554
Posición 20. 6913