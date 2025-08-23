La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 23 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 8447

Posición 2. 1030

Posición 3. 7965

Posición 4. 9140

Posición 5. 4298

Posición 6. 3785

Posición 7. 7954

Posición 8. 0286

Posición 9. 8139

Posición 10. 1503

Posición 11. 6899

Posición 12. 2731

Posición 13. 5915

Posición 14. 9554

Posición 15. 6258

Posición 16. 1763

Posición 17. 6615

Posición 18. 1391

Posición 19. 0481

Posición 20. 8741



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 8301

Posición 2. 7301

Posición 3. 4193

Posición 4. 9809

Posición 5. 8318

Posición 6. 1372

Posición 7. 0100

Posición 8. 8196

Posición 9. 2053

Posición 10. 8510

Posición 11. 8175

Posición 12. 9025

Posición 13. 3510

Posición 14. 2965

Posición 15. 4233

Posición 16. 0323

Posición 17. 0628

Posición 18. 0519

Posición 19. 4582

Posición 20. 4543



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 3258

Posición 2. 7253

Posición 3. 5683

Posición 4. 8190

Posición 5. 0275

Posición 6. 5197

Posición 7. 5568

Posición 8. 0332

Posición 9. 8683

Posición 10. 1266

Posición 11. 9003

Posición 12. 7211

Posición 13. 7591

Posición 14. 6362

Posición 15. 3812

Posición 16. 9558

Posición 17. 8223

Posición 18. 4132

Posición 19. 0580

Posición 20. 5736



Vespertino

En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:

Posición 1. 2161

Posición 2. 7198

Posición 3. 1074

Posición 4. 4397

Posición 5. 5141

Posición 6. 9390

Posición 7. 1927

Posición 8. 3470

Posición 9. 6300

Posición 10. 6382

Posición 11. 4193

Posición 12. 2541

Posición 13. 7327

Posición 14. 4941

Posición 15. 5173

Posición 16. 0763

Posición 17. 3828

Posición 18. 1626

Posición 19. 4803

Posición 20. 2217



Nocturno

En este día los números que salieron en el sorteo Nocturno fueron los siguientes:

Posición 1. 1673

Posición 2. 2654

Posición 3. 3048

Posición 4. 2231

Posición 5. 8255

Posición 6. 9213

Posición 7. 7853

Posición 8. 1167

Posición 9. 1350

Posición 10. 2120

Posición 11. 6485

Posición 12. 5437

Posición 13. 4646

Posición 14. 5420

Posición 15. 3757

Posición 16. 9631

Posición 17. 0980

Posición 18. 0972

Posición 19. 6719

Posición 20. 2719



La turista

En este día los números que salieron en el sorteo La turista fueron los siguientes:

Posición 1. 3139

Posición 2. 2744

Posición 3. 3285

Posición 4. 8366

Posición 5. 4554

Posición 6. 7109

Posición 7. 7262

Posición 8. 6406

Posición 9. 5945

Posición 10. 0543

Posición 11. 8810

Posición 12. 3348

Posición 13. 7433

Posición 14. 4363

Posición 15. 0084

Posición 16. 8756

Posición 17. 2224

Posición 18. 2408

Posición 19. 2554

Posición 20. 6913

