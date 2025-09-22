La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 22 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 5983

Posición 2. 1662

Posición 3. 6321

Posición 4. 1126

Posición 5. 5051

Posición 6. 3684

Posición 7. 9013

Posición 8. 8462

Posición 9. 7182

Posición 10. 6237

Posición 11. 2860

Posición 12. 7402

Posición 13. 4549

Posición 14. 0661

Posición 15. 9101

Posición 16. 7948

Posición 17. 6373

Posición 18. 3118

Posición 19. 2306

Posición 20. 5597



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 0520

Posición 2. 6860

Posición 3. 6115

Posición 4. 7962

Posición 5. 5399

Posición 6. 6359

Posición 7. 0246

Posición 8. 1266

Posición 9. 4529

Posición 10. 0053

Posición 11. 0678

Posición 12. 7949

Posición 13. 3562

Posición 14. 0916

Posición 15. 4021

Posición 16. 1152

Posición 17. 4091

Posición 18. 3535

Posición 19. 8069

Posición 20. 3049

