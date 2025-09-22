Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 22 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 22 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 5983
Posición 2. 1662
Posición 3. 6321
Posición 4. 1126
Posición 5. 5051
Posición 6. 3684
Posición 7. 9013
Posición 8. 8462
Posición 9. 7182
Posición 10. 6237
Posición 11. 2860
Posición 12. 7402
Posición 13. 4549
Posición 14. 0661
Posición 15. 9101
Posición 16. 7948
Posición 17. 6373
Posición 18. 3118
Posición 19. 2306
Posición 20. 5597
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 0520
Posición 2. 6860
Posición 3. 6115
Posición 4. 7962
Posición 5. 5399
Posición 6. 6359
Posición 7. 0246
Posición 8. 1266
Posición 9. 4529
Posición 10. 0053
Posición 11. 0678
Posición 12. 7949
Posición 13. 3562
Posición 14. 0916
Posición 15. 4021
Posición 16. 1152
Posición 17. 4091
Posición 18. 3535
Posición 19. 8069
Posición 20. 3049