La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 22 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 1406

Posición 2. 5744

Posición 3. 5288

Posición 4. 6634

Posición 5. 1459

Posición 6. 4447

Posición 7. 4157

Posición 8. 7140

Posición 9. 8722

Posición 10. 9897

Posición 11. 6570

Posición 12. 3311

Posición 13. 1416

Posición 14. 1450

Posición 15. 0220

Posición 16. 4374

Posición 17. 5792

Posición 18. 4698

Posición 19. 7148

Posición 20. 5946



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 7198

Posición 2. 8241

Posición 3. 4301

Posición 4. 1396

Posición 5. 2228

Posición 6. 0816

Posición 7. 6858

Posición 8. 1295

Posición 9. 4040

Posición 10. 1310

Posición 11. 6383

Posición 12. 8268

Posición 13. 3912

Posición 14. 4776

Posición 15. 6448

Posición 16. 1263

Posición 17. 3110

Posición 18. 0176

Posición 19. 8074

Posición 20. 5107

