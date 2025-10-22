Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 22 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 22 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 1406
Posición 2. 5744
Posición 3. 5288
Posición 4. 6634
Posición 5. 1459
Posición 6. 4447
Posición 7. 4157
Posición 8. 7140
Posición 9. 8722
Posición 10. 9897
Posición 11. 6570
Posición 12. 3311
Posición 13. 1416
Posición 14. 1450
Posición 15. 0220
Posición 16. 4374
Posición 17. 5792
Posición 18. 4698
Posición 19. 7148
Posición 20. 5946
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 7198
Posición 2. 8241
Posición 3. 4301
Posición 4. 1396
Posición 5. 2228
Posición 6. 0816
Posición 7. 6858
Posición 8. 1295
Posición 9. 4040
Posición 10. 1310
Posición 11. 6383
Posición 12. 8268
Posición 13. 3912
Posición 14. 4776
Posición 15. 6448
Posición 16. 1263
Posición 17. 3110
Posición 18. 0176
Posición 19. 8074
Posición 20. 5107