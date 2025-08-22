La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 22 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 2353

Posición 2. 2924

Posición 3. 2953

Posición 4. 3655

Posición 5. 6771

Posición 6. 4866

Posición 7. 4322

Posición 8. 3984

Posición 9. 1981

Posición 10. 0325

Posición 11. 6474

Posición 12. 2579

Posición 13. 2577

Posición 14. 4155

Posición 15. 8505

Posición 16. 8666

Posición 17. 2421

Posición 18. 7016

Posición 19. 4711

Posición 20. 5826

