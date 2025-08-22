Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 22 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 22 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 2353
Posición 2. 2924
Posición 3. 2953
Posición 4. 3655
Posición 5. 6771
Posición 6. 4866
Posición 7. 4322
Posición 8. 3984
Posición 9. 1981
Posición 10. 0325
Posición 11. 6474
Posición 12. 2579
Posición 13. 2577
Posición 14. 4155
Posición 15. 8505
Posición 16. 8666
Posición 17. 2421
Posición 18. 7016
Posición 19. 4711
Posición 20. 5826