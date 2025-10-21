La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 21 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 8331

Posición 2. 2127

Posición 3. 1801

Posición 4. 6043

Posición 5. 8931

Posición 6. 6156

Posición 7. 8787

Posición 8. 8675

Posición 9. 3506

Posición 10. 9471

Posición 11. 5901

Posición 12. 8414

Posición 13. 2066

Posición 14. 6421

Posición 15. 7610

Posición 16. 8385

Posición 17. 6309

Posición 18. 7906

Posición 19. 1446

Posición 20. 8729



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 3885

Posición 2. 1337

Posición 3. 7431

Posición 4. 6346

Posición 5. 2571

Posición 6. 1011

Posición 7. 0006

Posición 8. 9349

Posición 9. 3106

Posición 10. 4901

Posición 11. 7523

Posición 12. 2790

Posición 13. 4579

Posición 14. 4134

Posición 15. 0127

Posición 16. 8868

Posición 17. 6889

Posición 18. 6319

Posición 19. 1143

Posición 20. 7190



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 0034

Posición 2. 1213

Posición 3. 0828

Posición 4. 1524

Posición 5. 0140

Posición 6. 6217

Posición 7. 9586

Posición 8. 1109

Posición 9. 8322

Posición 10. 0664

Posición 11. 4178

Posición 12. 5421

Posición 13. 9585

Posición 14. 6641

Posición 15. 9854

Posición 16. 5432

Posición 17. 3988

Posición 18. 1714

Posición 19. 5790

Posición 20. 5872

