Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 21 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 21 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 8331
Posición 2. 2127
Posición 3. 1801
Posición 4. 6043
Posición 5. 8931
Posición 6. 6156
Posición 7. 8787
Posición 8. 8675
Posición 9. 3506
Posición 10. 9471
Posición 11. 5901
Posición 12. 8414
Posición 13. 2066
Posición 14. 6421
Posición 15. 7610
Posición 16. 8385
Posición 17. 6309
Posición 18. 7906
Posición 19. 1446
Posición 20. 8729
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 3885
Posición 2. 1337
Posición 3. 7431
Posición 4. 6346
Posición 5. 2571
Posición 6. 1011
Posición 7. 0006
Posición 8. 9349
Posición 9. 3106
Posición 10. 4901
Posición 11. 7523
Posición 12. 2790
Posición 13. 4579
Posición 14. 4134
Posición 15. 0127
Posición 16. 8868
Posición 17. 6889
Posición 18. 6319
Posición 19. 1143
Posición 20. 7190
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 0034
Posición 2. 1213
Posición 3. 0828
Posición 4. 1524
Posición 5. 0140
Posición 6. 6217
Posición 7. 9586
Posición 8. 1109
Posición 9. 8322
Posición 10. 0664
Posición 11. 4178
Posición 12. 5421
Posición 13. 9585
Posición 14. 6641
Posición 15. 9854
Posición 16. 5432
Posición 17. 3988
Posición 18. 1714
Posición 19. 5790
Posición 20. 5872