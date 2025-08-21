Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 21 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 21 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 5829
Posición 2. 4053
Posición 3. 5449
Posición 4. 0034
Posición 5. 6714
Posición 6. 3888
Posición 7. 8293
Posición 8. 4257
Posición 9. 5722
Posición 10. 0400
Posición 11. 1723
Posición 12. 4025
Posición 13. 0829
Posición 14. 1767
Posición 15. 1451
Posición 16. 7235
Posición 17. 4739
Posición 18. 9143
Posición 19. 9081
Posición 20. 8207