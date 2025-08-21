La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 21 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 5829

Posición 2. 4053

Posición 3. 5449

Posición 4. 0034

Posición 5. 6714

Posición 6. 3888

Posición 7. 8293

Posición 8. 4257

Posición 9. 5722

Posición 10. 0400

Posición 11. 1723

Posición 12. 4025

Posición 13. 0829

Posición 14. 1767

Posición 15. 1451

Posición 16. 7235

Posición 17. 4739

Posición 18. 9143

Posición 19. 9081

Posición 20. 8207

