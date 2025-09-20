Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 20 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 20 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 6903
Posición 2. 2154
Posición 3. 2073
Posición 4. 3140
Posición 5. 7885
Posición 6. 8225
Posición 7. 8307
Posición 8. 6337
Posición 9. 1961
Posición 10. 2857
Posición 11. 0507
Posición 12. 6556
Posición 13. 8689
Posición 14. 5696
Posición 15. 9562
Posición 16. 8438
Posición 17. 2732
Posición 18. 3132
Posición 19. 7674
Posición 20. 4271
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 3882
Posición 2. 6734
Posición 3. 1507
Posición 4. 2274
Posición 5. 3942
Posición 6. 5227
Posición 7. 4302
Posición 8. 3037
Posición 9. 5670
Posición 10. 9277
Posición 11. 3903
Posición 12. 5583
Posición 13. 4841
Posición 14. 3103
Posición 15. 6496
Posición 16. 4318
Posición 17. 6234
Posición 18. 7961
Posición 19. 6195
Posición 20. 7227
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 6485
Posición 2. 6685
Posición 3. 5428
Posición 4. 5144
Posición 5. 4103
Posición 6. 0165
Posición 7. 0699
Posición 8. 9514
Posición 9. 6898
Posición 10. 8048
Posición 11. 0573
Posición 12. 7324
Posición 13. 5220
Posición 14. 5913
Posición 15. 6865
Posición 16. 6201
Posición 17. 8922
Posición 18. 6023
Posición 19. 9167
Posición 20. 5053
Vespertino
En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:
Posición 1. 2430
Posición 2. 8347
Posición 3. 1642
Posición 4. 9646
Posición 5. 3967
Posición 6. 4181
Posición 7. 2934
Posición 8. 8915
Posición 9. 8636
Posición 10. 4264
Posición 11. 2898
Posición 12. 8595
Posición 13. 2183
Posición 14. 3097
Posición 15. 9675
Posición 16. 8615
Posición 17. 3144
Posición 18. 4563
Posición 19. 0508
Posición 20. 3514
Nocturno
En este día los números que salieron en el sorteo Nocturno fueron los siguientes:
Posición 1. 4357
Posición 2. 6287
Posición 3. 5512
Posición 4. 0023
Posición 5. 6877
Posición 6. 4646
Posición 7. 0933
Posición 8. 0877
Posición 9. 5811
Posición 10. 8963
Posición 11. 7772
Posición 12. 5344
Posición 13. 6832
Posición 14. 5510
Posición 15. 3288
Posición 16. 1434
Posición 17. 6155
Posición 18. 8292
Posición 19. 8910
Posición 20. 0676