La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 20 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 6903

Posición 2. 2154

Posición 3. 2073

Posición 4. 3140

Posición 5. 7885

Posición 6. 8225

Posición 7. 8307

Posición 8. 6337

Posición 9. 1961

Posición 10. 2857

Posición 11. 0507

Posición 12. 6556

Posición 13. 8689

Posición 14. 5696

Posición 15. 9562

Posición 16. 8438

Posición 17. 2732

Posición 18. 3132

Posición 19. 7674

Posición 20. 4271



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 3882

Posición 2. 6734

Posición 3. 1507

Posición 4. 2274

Posición 5. 3942

Posición 6. 5227

Posición 7. 4302

Posición 8. 3037

Posición 9. 5670

Posición 10. 9277

Posición 11. 3903

Posición 12. 5583

Posición 13. 4841

Posición 14. 3103

Posición 15. 6496

Posición 16. 4318

Posición 17. 6234

Posición 18. 7961

Posición 19. 6195

Posición 20. 7227



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 6485

Posición 2. 6685

Posición 3. 5428

Posición 4. 5144

Posición 5. 4103

Posición 6. 0165

Posición 7. 0699

Posición 8. 9514

Posición 9. 6898

Posición 10. 8048

Posición 11. 0573

Posición 12. 7324

Posición 13. 5220

Posición 14. 5913

Posición 15. 6865

Posición 16. 6201

Posición 17. 8922

Posición 18. 6023

Posición 19. 9167

Posición 20. 5053



Vespertino

En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:

Posición 1. 2430

Posición 2. 8347

Posición 3. 1642

Posición 4. 9646

Posición 5. 3967

Posición 6. 4181

Posición 7. 2934

Posición 8. 8915

Posición 9. 8636

Posición 10. 4264

Posición 11. 2898

Posición 12. 8595

Posición 13. 2183

Posición 14. 3097

Posición 15. 9675

Posición 16. 8615

Posición 17. 3144

Posición 18. 4563

Posición 19. 0508

Posición 20. 3514



Nocturno

En este día los números que salieron en el sorteo Nocturno fueron los siguientes:

Posición 1. 4357

Posición 2. 6287

Posición 3. 5512

Posición 4. 0023

Posición 5. 6877

Posición 6. 4646

Posición 7. 0933

Posición 8. 0877

Posición 9. 5811

Posición 10. 8963

Posición 11. 7772

Posición 12. 5344

Posición 13. 6832

Posición 14. 5510

Posición 15. 3288

Posición 16. 1434

Posición 17. 6155

Posición 18. 8292

Posición 19. 8910

Posición 20. 0676

