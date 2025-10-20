La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 20 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 5558

Posición 2. 1272

Posición 3. 7407

Posición 4. 1134

Posición 5. 9179

Posición 6. 7844

Posición 7. 6837

Posición 8. 6153

Posición 9. 5889

Posición 10. 7739

Posición 11. 5246

Posición 12. 4953

Posición 13. 5722

Posición 14. 6465

Posición 15. 7209

Posición 16. 6378

Posición 17. 6028

Posición 18. 4539

Posición 19. 9559

Posición 20. 0617



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 5178

Posición 2. 3645

Posición 3. 7192

Posición 4. 6523

Posición 5. 3340

Posición 6. 2517

Posición 7. 0437

Posición 8. 4447

Posición 9. 7558

Posición 10. 5221

Posición 11. 1653

Posición 12. 2452

Posición 13. 1964

Posición 14. 8120

Posición 15. 2885

Posición 16. 3888

Posición 17. 1539

Posición 18. 3650

Posición 19. 0518

Posición 20. 2563

