Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 20 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 20 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 5558
Posición 2. 1272
Posición 3. 7407
Posición 4. 1134
Posición 5. 9179
Posición 6. 7844
Posición 7. 6837
Posición 8. 6153
Posición 9. 5889
Posición 10. 7739
Posición 11. 5246
Posición 12. 4953
Posición 13. 5722
Posición 14. 6465
Posición 15. 7209
Posición 16. 6378
Posición 17. 6028
Posición 18. 4539
Posición 19. 9559
Posición 20. 0617
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 5178
Posición 2. 3645
Posición 3. 7192
Posición 4. 6523
Posición 5. 3340
Posición 6. 2517
Posición 7. 0437
Posición 8. 4447
Posición 9. 7558
Posición 10. 5221
Posición 11. 1653
Posición 12. 2452
Posición 13. 1964
Posición 14. 8120
Posición 15. 2885
Posición 16. 3888
Posición 17. 1539
Posición 18. 3650
Posición 19. 0518
Posición 20. 2563