Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 20 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 20 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 7950
Posición 2. 6592
Posición 3. 5010
Posición 4. 4144
Posición 5. 2826
Posición 6. 7123
Posición 7. 1133
Posición 8. 4534
Posición 9. 3412
Posición 10. 0077
Posición 11. 3213
Posición 12. 8618
Posición 13. 1687
Posición 14. 1200
Posición 15. 3084
Posición 16. 4622
Posición 17. 4316
Posición 18. 5152
Posición 19. 2751
Posición 20. 0240