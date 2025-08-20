La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 20 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 7950

Posición 2. 6592

Posición 3. 5010

Posición 4. 4144

Posición 5. 2826

Posición 6. 7123

Posición 7. 1133

Posición 8. 4534

Posición 9. 3412

Posición 10. 0077

Posición 11. 3213

Posición 12. 8618

Posición 13. 1687

Posición 14. 1200

Posición 15. 3084

Posición 16. 4622

Posición 17. 4316

Posición 18. 5152

Posición 19. 2751

Posición 20. 0240

