Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 2 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 2 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 1232
Posición 2. 2941
Posición 3. 0533
Posición 4. 3720
Posición 5. 2942
Posición 6. 2049
Posición 7. 2585
Posición 8. 6309
Posición 9. 8244
Posición 10. 4498
Posición 11. 1049
Posición 12. 1370
Posición 13. 1400
Posición 14. 4819
Posición 15. 3362
Posición 16. 2912
Posición 17. 6923
Posición 18. 3648
Posición 19. 5031
Posición 20. 9298
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 2784
Posición 2. 9755
Posición 3. 2210
Posición 4. 6721
Posición 5. 7525
Posición 6. 8208
Posición 7. 7658
Posición 8. 8240
Posición 9. 9499
Posición 10. 3216
Posición 11. 5826
Posición 12. 5925
Posición 13. 3564
Posición 14. 3741
Posición 15. 0098
Posición 16. 4186
Posición 17. 5879
Posición 18. 4426
Posición 19. 3654
Posición 20. 6655
Vespertino
En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:
Posición 1. 0782
Posición 2. 5945
Posición 3. 5172
Posición 4. 5386
Posición 5. 9981
Posición 6. 4231
Posición 7. 0705
Posición 8. 3751
Posición 9. 6950
Posición 10. 7569
Posición 11. 9460
Posición 12. 7600
Posición 13. 4084
Posición 14. 4801
Posición 15. 1740
Posición 16. 5544
Posición 17. 8019
Posición 18. 8281
Posición 19. 8540
Posición 20. 9744