La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 2 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 1232

Posición 2. 2941

Posición 3. 0533

Posición 4. 3720

Posición 5. 2942

Posición 6. 2049

Posición 7. 2585

Posición 8. 6309

Posición 9. 8244

Posición 10. 4498

Posición 11. 1049

Posición 12. 1370

Posición 13. 1400

Posición 14. 4819

Posición 15. 3362

Posición 16. 2912

Posición 17. 6923

Posición 18. 3648

Posición 19. 5031

Posición 20. 9298



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 2784

Posición 2. 9755

Posición 3. 2210

Posición 4. 6721

Posición 5. 7525

Posición 6. 8208

Posición 7. 7658

Posición 8. 8240

Posición 9. 9499

Posición 10. 3216

Posición 11. 5826

Posición 12. 5925

Posición 13. 3564

Posición 14. 3741

Posición 15. 0098

Posición 16. 4186

Posición 17. 5879

Posición 18. 4426

Posición 19. 3654

Posición 20. 6655



Vespertino

En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:

Posición 1. 0782

Posición 2. 5945

Posición 3. 5172

Posición 4. 5386

Posición 5. 9981

Posición 6. 4231

Posición 7. 0705

Posición 8. 3751

Posición 9. 6950

Posición 10. 7569

Posición 11. 9460

Posición 12. 7600

Posición 13. 4084

Posición 14. 4801

Posición 15. 1740

Posición 16. 5544

Posición 17. 8019

Posición 18. 8281

Posición 19. 8540

Posición 20. 9744

