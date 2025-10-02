La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 2 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 7333

Posición 2. 5450

Posición 3. 2303

Posición 4. 2742

Posición 5. 0008

Posición 6. 6831

Posición 7. 8470

Posición 8. 0556

Posición 9. 8616

Posición 10. 1188

Posición 11. 0618

Posición 12. 1032

Posición 13. 8070

Posición 14. 2317

Posición 15. 7783

Posición 16. 1502

Posición 17. 9066

Posición 18. 6108

Posición 19. 3480

Posición 20. 8957



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 4862

Posición 2. 9810

Posición 3. 6844

Posición 4. 7413

Posición 5. 3980

Posición 6. 0889

Posición 7. 9713

Posición 8. 0382

Posición 9. 6470

Posición 10. 3978

Posición 11. 6363

Posición 12. 6003

Posición 13. 9721

Posición 14. 0082

Posición 15. 6678

Posición 16. 8308

Posición 17. 4858

Posición 18. 5849

Posición 19. 7241

Posición 20. 7007

