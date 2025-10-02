Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 2 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 2 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 7333
Posición 2. 5450
Posición 3. 2303
Posición 4. 2742
Posición 5. 0008
Posición 6. 6831
Posición 7. 8470
Posición 8. 0556
Posición 9. 8616
Posición 10. 1188
Posición 11. 0618
Posición 12. 1032
Posición 13. 8070
Posición 14. 2317
Posición 15. 7783
Posición 16. 1502
Posición 17. 9066
Posición 18. 6108
Posición 19. 3480
Posición 20. 8957
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 4862
Posición 2. 9810
Posición 3. 6844
Posición 4. 7413
Posición 5. 3980
Posición 6. 0889
Posición 7. 9713
Posición 8. 0382
Posición 9. 6470
Posición 10. 3978
Posición 11. 6363
Posición 12. 6003
Posición 13. 9721
Posición 14. 0082
Posición 15. 6678
Posición 16. 8308
Posición 17. 4858
Posición 18. 5849
Posición 19. 7241
Posición 20. 7007