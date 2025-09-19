La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 19 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 1124

Posición 2. 4670

Posición 3. 8156

Posición 4. 5438

Posición 5. 0794

Posición 6. 5332

Posición 7. 4792

Posición 8. 0313

Posición 9. 2411

Posición 10. 8757

Posición 11. 0950

Posición 12. 5074

Posición 13. 9811

Posición 14. 1171

Posición 15. 9408

Posición 16. 8546

Posición 17. 4835

Posición 18. 3941

Posición 19. 5297

Posición 20. 4576



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 1457

Posición 2. 4313

Posición 3. 3264

Posición 4. 6110

Posición 5. 1207

Posición 6. 3549

Posición 7. 7092

Posición 8. 9726

Posición 9. 4740

Posición 10. 8010

Posición 11. 4379

Posición 12. 1140

Posición 13. 7993

Posición 14. 2254

Posición 15. 4744

Posición 16. 2478

Posición 17. 5887

Posición 18. 3383

Posición 19. 2562

Posición 20. 4633



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 2786

Posición 2. 3081

Posición 3. 4869

Posición 4. 6497

Posición 5. 3992

Posición 6. 2963

Posición 7. 7879

Posición 8. 0507

Posición 9. 0278

Posición 10. 8113

Posición 11. 9732

Posición 12. 5971

Posición 13. 7951

Posición 14. 3213

Posición 15. 9649

Posición 16. 0461

Posición 17. 4496

Posición 18. 0551

Posición 19. 6749

Posición 20. 5421



Vespertino

En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:

Posición 1. 2198

Posición 2. 6832

Posición 3. 5469

Posición 4. 5803

Posición 5. 8007

Posición 6. 7925

Posición 7. 6697

Posición 8. 3523

Posición 9. 5479

Posición 10. 9230

Posición 11. 8656

Posición 12. 6291

Posición 13. 6474

Posición 14. 6042

Posición 15. 1898

Posición 16. 8053

Posición 17. 4495

Posición 18. 0747

Posición 19. 1896

Posición 20. 8177



Nocturno

En este día los números que salieron en el sorteo Nocturno fueron los siguientes:

Posición 1. 0767

Posición 2. 7891

Posición 3. 4707

Posición 4. 9618

Posición 5. 1169

Posición 6. 8216

Posición 7. 4243

Posición 8. 8003

Posición 9. 0440

Posición 10. 0351

Posición 11. 1679

Posición 12. 0195

Posición 13. 5862

Posición 14. 6282

Posición 15. 5653

Posición 16. 4985

Posición 17. 0871

Posición 18. 5280

Posición 19. 0697

Posición 20. 7720



La turista

En este día los números que salieron en el sorteo La turista fueron los siguientes:

Posición 1. 2607

Posición 2. 0343

Posición 3. 1882

Posición 4. 9919

Posición 5. 7744

Posición 6. 7556

Posición 7. 3348

Posición 8. 1230

Posición 9. 6749

Posición 10. 1681

Posición 11. 9418

Posición 12. 9359

Posición 13. 5217

Posición 14. 5178

Posición 15. 3483

Posición 16. 8993

Posición 17. 3599

Posición 18. 7379

Posición 19. 4927

Posición 20. 4958

