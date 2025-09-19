Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 19 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 19 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 1124
Posición 2. 4670
Posición 3. 8156
Posición 4. 5438
Posición 5. 0794
Posición 6. 5332
Posición 7. 4792
Posición 8. 0313
Posición 9. 2411
Posición 10. 8757
Posición 11. 0950
Posición 12. 5074
Posición 13. 9811
Posición 14. 1171
Posición 15. 9408
Posición 16. 8546
Posición 17. 4835
Posición 18. 3941
Posición 19. 5297
Posición 20. 4576
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 1457
Posición 2. 4313
Posición 3. 3264
Posición 4. 6110
Posición 5. 1207
Posición 6. 3549
Posición 7. 7092
Posición 8. 9726
Posición 9. 4740
Posición 10. 8010
Posición 11. 4379
Posición 12. 1140
Posición 13. 7993
Posición 14. 2254
Posición 15. 4744
Posición 16. 2478
Posición 17. 5887
Posición 18. 3383
Posición 19. 2562
Posición 20. 4633
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 2786
Posición 2. 3081
Posición 3. 4869
Posición 4. 6497
Posición 5. 3992
Posición 6. 2963
Posición 7. 7879
Posición 8. 0507
Posición 9. 0278
Posición 10. 8113
Posición 11. 9732
Posición 12. 5971
Posición 13. 7951
Posición 14. 3213
Posición 15. 9649
Posición 16. 0461
Posición 17. 4496
Posición 18. 0551
Posición 19. 6749
Posición 20. 5421
Vespertino
En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:
Posición 1. 2198
Posición 2. 6832
Posición 3. 5469
Posición 4. 5803
Posición 5. 8007
Posición 6. 7925
Posición 7. 6697
Posición 8. 3523
Posición 9. 5479
Posición 10. 9230
Posición 11. 8656
Posición 12. 6291
Posición 13. 6474
Posición 14. 6042
Posición 15. 1898
Posición 16. 8053
Posición 17. 4495
Posición 18. 0747
Posición 19. 1896
Posición 20. 8177
Nocturno
En este día los números que salieron en el sorteo Nocturno fueron los siguientes:
Posición 1. 0767
Posición 2. 7891
Posición 3. 4707
Posición 4. 9618
Posición 5. 1169
Posición 6. 8216
Posición 7. 4243
Posición 8. 8003
Posición 9. 0440
Posición 10. 0351
Posición 11. 1679
Posición 12. 0195
Posición 13. 5862
Posición 14. 6282
Posición 15. 5653
Posición 16. 4985
Posición 17. 0871
Posición 18. 5280
Posición 19. 0697
Posición 20. 7720
La turista
En este día los números que salieron en el sorteo La turista fueron los siguientes:
Posición 1. 2607
Posición 2. 0343
Posición 3. 1882
Posición 4. 9919
Posición 5. 7744
Posición 6. 7556
Posición 7. 3348
Posición 8. 1230
Posición 9. 6749
Posición 10. 1681
Posición 11. 9418
Posición 12. 9359
Posición 13. 5217
Posición 14. 5178
Posición 15. 3483
Posición 16. 8993
Posición 17. 3599
Posición 18. 7379
Posición 19. 4927
Posición 20. 4958