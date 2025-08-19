La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 19 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 0884

Posición 2. 0468

Posición 3. 9835

Posición 4. 0176

Posición 5. 8314

Posición 6. 7300

Posición 7. 6715

Posición 8. 4712

Posición 9. 0839

Posición 10. 7483

Posición 11. 9311

Posición 12. 9948

Posición 13. 6645

Posición 14. 8748

Posición 15. 6642

Posición 16. 5340

Posición 17. 9317

Posición 18. 2817

Posición 19. 4986

Posición 20. 0212

