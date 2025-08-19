Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 19 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 19 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 0884
Posición 2. 0468
Posición 3. 9835
Posición 4. 0176
Posición 5. 8314
Posición 6. 7300
Posición 7. 6715
Posición 8. 4712
Posición 9. 0839
Posición 10. 7483
Posición 11. 9311
Posición 12. 9948
Posición 13. 6645
Posición 14. 8748
Posición 15. 6642
Posición 16. 5340
Posición 17. 9317
Posición 18. 2817
Posición 19. 4986
Posición 20. 0212