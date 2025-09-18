La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 18 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 4993

Posición 2. 2101

Posición 3. 5389

Posición 4. 1337

Posición 5. 5574

Posición 6. 4511

Posición 7. 4097

Posición 8. 3600

Posición 9. 8883

Posición 10. 9606

Posición 11. 7325

Posición 12. 3591

Posición 13. 9305

Posición 14. 5698

Posición 15. 6183

Posición 16. 7155

Posición 17. 6041

Posición 18. 0970

Posición 19. 3786

Posición 20. 9913

