Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 18 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 18 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 4993
Posición 2. 2101
Posición 3. 5389
Posición 4. 1337
Posición 5. 5574
Posición 6. 4511
Posición 7. 4097
Posición 8. 3600
Posición 9. 8883
Posición 10. 9606
Posición 11. 7325
Posición 12. 3591
Posición 13. 9305
Posición 14. 5698
Posición 15. 6183
Posición 16. 7155
Posición 17. 6041
Posición 18. 0970
Posición 19. 3786
Posición 20. 9913