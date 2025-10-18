La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 18 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 0582

Posición 2. 7248

Posición 3. 0890

Posición 4. 7275

Posición 5. 0536

Posición 6. 4387

Posición 7. 5752

Posición 8. 8204

Posición 9. 8479

Posición 10. 0559

Posición 11. 3256

Posición 12. 8618

Posición 13. 4702

Posición 14. 1165

Posición 15. 9748

Posición 16. 1639

Posición 17. 1204

Posición 18. 2342

Posición 19. 6367

Posición 20. 5393



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 5697

Posición 2. 5650

Posición 3. 4407

Posición 4. 1756

Posición 5. 8778

Posición 6. 5407

Posición 7. 9307

Posición 8. 4599

Posición 9. 1620

Posición 10. 6177

Posición 11. 7758

Posición 12. 1166

Posición 13. 2375

Posición 14. 2621

Posición 15. 1294

Posición 16. 4509

Posición 17. 7910

Posición 18. 2291

Posición 19. 1977

Posición 20. 4485



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 7428

Posición 2. 7302

Posición 3. 3327

Posición 4. 1230

Posición 5. 3551

Posición 6. 9584

Posición 7. 8371

Posición 8. 1468

Posición 9. 5602

Posición 10. 4669

Posición 11. 7699

Posición 12. 7521

Posición 13. 0378

Posición 14. 3907

Posición 15. 1220

Posición 16. 4737

Posición 17. 2506

Posición 18. 9494

Posición 19. 0962

Posición 20. 7366



Vespertino

En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:

Posición 1. 3957

Posición 2. 0830

Posición 3. 3642

Posición 4. 6653

Posición 5. 8698

Posición 6. 5488

Posición 7. 2252

Posición 8. 8186

Posición 9. 0694

Posición 10. 6154

Posición 11. 8216

Posición 12. 6391

Posición 13. 0813

Posición 14. 2316

Posición 15. 9863

Posición 16. 7080

Posición 17. 8419

Posición 18. 2888

Posición 19. 4024

Posición 20. 1821



Nocturno

En este día los números que salieron en el sorteo Nocturno fueron los siguientes:

Posición 1. 6295

Posición 2. 7652

Posición 3. 4198

Posición 4. 6044

Posición 5. 8513

Posición 6. 2663

Posición 7. 0795

Posición 8. 1260

Posición 9. 0571

Posición 10. 6930

Posición 11. 7181

Posición 12. 9877

Posición 13. 8801

Posición 14. 4776

Posición 15. 3897

Posición 16. 3864

Posición 17. 5626

Posición 18. 9305

Posición 19. 9378

Posición 20. 2001



La turista

En este día los números que salieron en el sorteo La turista fueron los siguientes:

Posición 1. 4358

Posición 2. 7471

Posición 3. 7534

Posición 4. 6289

Posición 5. 4905

Posición 6. 7160

Posición 7. 2620

Posición 8. 0480

Posición 9. 8128

Posición 10. 9791

Posición 11. 3463

Posición 12. 7144

Posición 13. 4305

Posición 14. 0553

Posición 15. 1162

Posición 16. 4214

Posición 17. 4039

Posición 18. 9479

Posición 19. 4466

Posición 20. 3859

