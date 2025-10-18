Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 18 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 18 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 0582
Posición 2. 7248
Posición 3. 0890
Posición 4. 7275
Posición 5. 0536
Posición 6. 4387
Posición 7. 5752
Posición 8. 8204
Posición 9. 8479
Posición 10. 0559
Posición 11. 3256
Posición 12. 8618
Posición 13. 4702
Posición 14. 1165
Posición 15. 9748
Posición 16. 1639
Posición 17. 1204
Posición 18. 2342
Posición 19. 6367
Posición 20. 5393
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 5697
Posición 2. 5650
Posición 3. 4407
Posición 4. 1756
Posición 5. 8778
Posición 6. 5407
Posición 7. 9307
Posición 8. 4599
Posición 9. 1620
Posición 10. 6177
Posición 11. 7758
Posición 12. 1166
Posición 13. 2375
Posición 14. 2621
Posición 15. 1294
Posición 16. 4509
Posición 17. 7910
Posición 18. 2291
Posición 19. 1977
Posición 20. 4485
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 7428
Posición 2. 7302
Posición 3. 3327
Posición 4. 1230
Posición 5. 3551
Posición 6. 9584
Posición 7. 8371
Posición 8. 1468
Posición 9. 5602
Posición 10. 4669
Posición 11. 7699
Posición 12. 7521
Posición 13. 0378
Posición 14. 3907
Posición 15. 1220
Posición 16. 4737
Posición 17. 2506
Posición 18. 9494
Posición 19. 0962
Posición 20. 7366
Vespertino
En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:
Posición 1. 3957
Posición 2. 0830
Posición 3. 3642
Posición 4. 6653
Posición 5. 8698
Posición 6. 5488
Posición 7. 2252
Posición 8. 8186
Posición 9. 0694
Posición 10. 6154
Posición 11. 8216
Posición 12. 6391
Posición 13. 0813
Posición 14. 2316
Posición 15. 9863
Posición 16. 7080
Posición 17. 8419
Posición 18. 2888
Posición 19. 4024
Posición 20. 1821
Nocturno
En este día los números que salieron en el sorteo Nocturno fueron los siguientes:
Posición 1. 6295
Posición 2. 7652
Posición 3. 4198
Posición 4. 6044
Posición 5. 8513
Posición 6. 2663
Posición 7. 0795
Posición 8. 1260
Posición 9. 0571
Posición 10. 6930
Posición 11. 7181
Posición 12. 9877
Posición 13. 8801
Posición 14. 4776
Posición 15. 3897
Posición 16. 3864
Posición 17. 5626
Posición 18. 9305
Posición 19. 9378
Posición 20. 2001
La turista
En este día los números que salieron en el sorteo La turista fueron los siguientes:
Posición 1. 4358
Posición 2. 7471
Posición 3. 7534
Posición 4. 6289
Posición 5. 4905
Posición 6. 7160
Posición 7. 2620
Posición 8. 0480
Posición 9. 8128
Posición 10. 9791
Posición 11. 3463
Posición 12. 7144
Posición 13. 4305
Posición 14. 0553
Posición 15. 1162
Posición 16. 4214
Posición 17. 4039
Posición 18. 9479
Posición 19. 4466
Posición 20. 3859