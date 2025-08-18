La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 18 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 0765

Posición 2. 3793

Posición 3. 4395

Posición 4. 8937

Posición 5. 7215

Posición 6. 0822

Posición 7. 3709

Posición 8. 3110

Posición 9. 9473

Posición 10. 9975

Posición 11. 9288

Posición 12. 9698

Posición 13. 4743

Posición 14. 2925

Posición 15. 3738

Posición 16. 4012

Posición 17. 4792

Posición 18. 4281

Posición 19. 4743

Posición 20. 6236



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 7398

Posición 2. 5919

Posición 3. 7440

Posición 4. 4771

Posición 5. 1252

Posición 6. 9425

Posición 7. 7733

Posición 8. 5801

Posición 9. 8396

Posición 10. 4613

Posición 11. 3603

Posición 12. 6933

Posición 13. 5036

Posición 14. 0373

Posición 15. 3238

Posición 16. 4097

Posición 17. 6753

Posición 18. 3163

Posición 19. 1134

Posición 20. 0031

