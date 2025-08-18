Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 18 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 18 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 0765
Posición 2. 3793
Posición 3. 4395
Posición 4. 8937
Posición 5. 7215
Posición 6. 0822
Posición 7. 3709
Posición 8. 3110
Posición 9. 9473
Posición 10. 9975
Posición 11. 9288
Posición 12. 9698
Posición 13. 4743
Posición 14. 2925
Posición 15. 3738
Posición 16. 4012
Posición 17. 4792
Posición 18. 4281
Posición 19. 4743
Posición 20. 6236
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 7398
Posición 2. 5919
Posición 3. 7440
Posición 4. 4771
Posición 5. 1252
Posición 6. 9425
Posición 7. 7733
Posición 8. 5801
Posición 9. 8396
Posición 10. 4613
Posición 11. 3603
Posición 12. 6933
Posición 13. 5036
Posición 14. 0373
Posición 15. 3238
Posición 16. 4097
Posición 17. 6753
Posición 18. 3163
Posición 19. 1134
Posición 20. 0031