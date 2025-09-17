La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 17 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 4795

Posición 2. 0076

Posición 3. 5506

Posición 4. 8501

Posición 5. 4711

Posición 6. 6658

Posición 7. 8356

Posición 8. 0382

Posición 9. 0827

Posición 10. 5399

Posición 11. 8231

Posición 12. 4783

Posición 13. 2281

Posición 14. 0922

Posición 15. 6288

Posición 16. 4545

Posición 17. 7269

Posición 18. 9023

Posición 19. 3196

Posición 20. 5790

