Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 17 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 17 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 4795
Posición 2. 0076
Posición 3. 5506
Posición 4. 8501
Posición 5. 4711
Posición 6. 6658
Posición 7. 8356
Posición 8. 0382
Posición 9. 0827
Posición 10. 5399
Posición 11. 8231
Posición 12. 4783
Posición 13. 2281
Posición 14. 0922
Posición 15. 6288
Posición 16. 4545
Posición 17. 7269
Posición 18. 9023
Posición 19. 3196
Posición 20. 5790